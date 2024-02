Bayern | disastro Tuchel ma non è in discussione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) IlMonaco perde ancora e in campionato a farla da padrone è il Bochum:, un altroma non è inIlMonaco perde ancora e in campionato a farla da padrone è il Bochum:, un altroma non è in. L’allenatore dei bavaresi ha perso ancora dopo il ko con il Leverkusen e quello con la Lazio in Champions League all’Olimpico. Una settimana negativa da cui non è riuscito a uscire con la sua squadra. La dirigenza al termine della gara l’ha confermato.