Battibecco in diretta tra Gabbia e Costacurta dopo Monza-Milan | VIDEO

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Brutto passo falso delnella 25ª giornata del campionato di Serie A contro il. La sfida si è conclusa sul risultato di 4-2 e le speranze di scudetto sono sempre più ridotte al lumicino. La squadra di Stefano Pioli ha pagato il turnover e gli errori dei singoli di Thiaw e l’espulsione di Jovic. Nel post-partita è andato in scena untra l’opinionista Alessandroe il difensore Matteo. Tutto è nato dal commento sugli errori difensivi di Thiaw, considerati ‘gravi’. “Non sei corretto a dire che ha sbagliato un singolo”, sbotta il difensore rossonero. Poi la replica di: “non sarai corretto tu perché sei il compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista e non devo difendere i compagni come ...

