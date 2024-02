Batterie | Stellantis e Mercedes scommettono su nuove gigafactory in Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La questione dellesta diventando ormai un tema fondamentale nel processo di elettrificazione del parco auto ine Usa, non solo per quanto concerne l’aspetto economico, sociale e le perplessità sulla vera natura della concorrenza cinese (con l’indagine anti-dumping della Commissione Ue che incombe). I numeri dello scorso anno non certificano un settore in fase calante ma spingono per ulteriori investimenti: sono stati immatricolati a livello globale oltre 19,2 milioni di veicoli elettrici, compresi gli ibridi plug-in e convenzionali, 4,6 milioni in più rispetto al 2022. Una crescita del 32%, su base annua, e il 23% di tutte le vendite di veicoli passeggeri nel mondo, secondo i dati di Adamas Intelligence. Con questa premessa, i grandi brand europei non sembrano voler rallentare la corsa. In questa direzione, e con la speranza di non ...