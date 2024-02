Batterie | dal 18 febbraio in vigore nuovo regolamento Ue | tutte le novità

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A partire dal 182024 sono cambiate le regole per l’Unione Europea con l’entrata indelrelativo allee ai rifiuti delle. Questo insieme di leggi, il cui iter di approvazione è stato completato l’anno scorso, è progettato per rivoluzionare l’intero ciclo di vita delle, dalla produzione al riutilizzo e al riciclo, ponendo l’accento sulla sicurezza, la sostenibilità e la competitività. Il fine è quello di provare a inquinare sempre meno e avviare procedure che siano il più green possibile. Le disposizioni previste creeranno importanti opportunità economiche, promuovendo sinergie tra l’economia circolare e le politiche energetiche, climatiche, dei trasporti e industriali. Inoltre, contribuiranno a proteggere ...

La grande quantità di tipi di batterie a secco disponibili evidenzia che nel tempo sono stati sviluppati molti standard, differenziati sia da parte dei costruttori sia in ogni paese, prima che fossero emesse norme internazionali sulle caratteristiche chimiche, elettriche, dimensionali e costruttive. Attualmente norme tecniche per le dimensioni e le caratteristiche chimiche ed elettriche delle batterie sono pubblicate da organizzazioni come la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e l'American National Standards Institute (ANSI). Alcuni tipi di batteria già presenti sul mercato sono stati inclusi negli standard internazionali data la loro ampia diffusione.

