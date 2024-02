Basket Serie C regionale | prima fase Ritorno al successo per un gagliardo Cmc Battuta la Sancat

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CM CARRARA 66FIRENZE 59 CM CARRARA: Russo 19, Suriano 8, Sequani 19, Tedeschi, De Angeli 5, Fiaschi 13, Mancini.All. Bertieri.FIRENZE: Euzzor, Pineschi 4, Mariani 4, Baldasseroni 10, Pinarelli 7, Berti 7, Menchini 6, Magini 2, Degl’Innocenti 7, Matichecchia 6, Pracchia 6, Caselli. All. Lilli. Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Cima di Viareggio. Parziali: 16-16, 29-30; 52-43. CARRARA – Prova gagliarda del Cmc che, nell’ultimo turno delladella C, torna alal termine di 40 minuti di battaglia. Gara come giocata a ritmi alti. Carrara parte bene (7-2) ma poi sbaglia qualche canestro di troppo e all’intervallo è perfetta parità. Per il Cmc la gara sembra mettersi male nel secondo tempino quando, con ...