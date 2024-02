Basket Nuova sconfitta per la Polisportiva Galli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Secondain fila per lache dopo il passo falso contro la capolista Derthona, perde anche l’imbattibilità casalinga uscendo a mani vuote dal confronto con Mantova. Una gara in cui è difficile trovare qualche colpa alle ragazze di coach Garcia, per l’ennesima volta in emergenza. Con De Cassan e Amatori ancora fuori, al rientro di Nasraoui si contrappone l’assenza di Lazzaro. Nonostante ciò è stata battaglia vera, con le padrone di casa capaci di risalire la china nonostante il -13 di inizio terzo quarto, mancando di lucidità nelle battute finali. Non bastano quindi i 20 punti della solita Marta Rossini, top scorer della squadra di casa. Parte forte Mantova con Bottazzi, Novati e Orazzo a segno per il 3-8. Si sblocca anche Rossini dall’arco, ma Orazzo risponde con la stessa moneta ...

La Real Sebastiani Rieti, comunemente chiamata Sebastiani Rieti, è una società di pallacanestro maschile italiana con sede nella città laziale di Rieti. Fondata da Luigi Padronetti nel 1946 con il nome di M.A.G. Sebastiani Basket Rieti, divenuto in seguito A.M.G. Sebastiani Basket Rieti, si sciolse una prima volta nel 1997, per poi venire rifondata dapprima volta nel 1998 come Virtus Rieti (cambiando denominazione in Nuova Sebastiani Basket Rieti nel 2003), una seconda volta nel 2010 come Sebastiani Basket Club Rieti (cambiando denominazione alla Spes Pallacanestro Rieti dopo il fallimento della NSB) e, infine, una terza volta nell’estate 2020 come Real Sebastiani Rieti.

