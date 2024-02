Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Pisa espugna il campo della capolista Chiesina

La Lega Basket Serie A — informalmente nota anche solo come Serie A — è la massima divisione professionistica del campionato italiano di pallacanestro. Il torneo, organizzato dalla Lega di pallacanestro, è posto sotto l'egida della FIP.

Basket Divisione regionale 1. Un'Audax solida sfiora l'impresa con il quotato Lucca Quotidiano Sportivo

SPORT - Rissa nella partita di campionato di basket in Divisione 2 a Carignano: 17 espulsi TorinoSud

All Star Game 2024 su Sky e NOW, il Basket NBA porta Indianapolis alle luci della ribalta: All Star Game 2024 su Sky e NOW, il Basket NBA porta Indianapolis alle luci della ribalta, Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e s ...

Il gol dell’ex di Bugelli consegna tre punti al CQS nel derby vinto col Tempio: Un gol di Bugelli a fine primo tempo decide il derby tra il CQS e il Tempio: traversa di Sapio a metà ripresa e espulso Maccioni nel finale Ancora stavolta la dura legge dell’ex non si smentisce: il b ...

Basket Divisione regionale 1. Legends, pesante ko in casa con Grosseto . Parte bene, poi crolla: I Legends Carrara subiscono una pesante sconfitta contro Grosseto, con un secondo quarto disastroso che compromette la partita. Grosse difficoltà in attacco e in difesa per i padroni di casa.