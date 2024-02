Basket femminile | le migliori italiane della Coppa Italia 2024 | Costanza Verona trascina Schio | Matilde Villa non basta alla Reyer Venezia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel weekend appena trascorso la Famila Wuberha dominato la Final Four dia Torino, vincendo in finale contro l’Umananel derby veneto ed aggiudicandosi così il trofeo per la quindicesima volta nella sua storia – la quarta consecutiva. Anche lehanno ben figurato, sia tra le vincitrici che tra le sconfitte: andiamo a scoprirle brevemente.e Martina Bestagno decisive per le sorti delle campionesse d’. La playmakerNazionale ha chiuso rispettivamente con 10 e 11 punti nelle due sfide disputate all’Inalpi Arena di Torino, mentre il centro azzurro ha messo a referto 12 punti nell’atto conclusivo. Per l’Umana...

La Halley Thunder perde con la capolista dopo essere state quasi sempre in vantaggio. Sulla sirena il ferro dice no al tiro del sorpasso di Justina ... ()

Niente da fare per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli, che non riesce a superare la PF Umbertide in una gara che, se vinta, avrebbe fatto ... (sport.quotidiano)

Umana Reyer: sfiorate le coppe: Una società che sta facendo la storia del Basket femminile italiano.

Basket femminile, fondamentale successo esterno per la Domus Mulieris: ... visti i concomitanti ko di Roma Team Up e Bull Latina, sale nuovamente al sesto posto della classifica del campionato di serie B di basket. Dopo una settimana travagliata per infortuni vari che ...

Cestistica e Catillo: ora che succede Al via la seconda fase per le due compagini beneventane: ...Basket Rende 10 Dinamo Brindisi 8 Castanea Basket 8 Adria Bari 4 Cus Catania Basket 4 New Basket ... Le vincenti di questo turno sono ammesse al campionato di serie B femminile 2024/25, mentre le ...