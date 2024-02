Barcellona | crescono le quote di Roberto De Zerbi per il post-Xavi

(Di lunedì 19 febbraio 2024), Desempre più favorito per prendere ilo di: le indicazioni del presidente LaportaleperDedi sedersi sulla panchina delin estate. Fin dall’annuncio dell’addio di, il tecnico del Brighton è sempre stato tra i favoriti a sostituirlo, ma adesso, come riportato da Sport, si va oltre alla semplice suggestione. Il presidente del Barça, Joan Laporta avrebbero chiesto ai suoi osservatori dei report dettagliati sull’allenatore ex Sassuolo, per cercare di capire se il profilo personale – come è fuori dal campo, che rapporto ha con i giocatori… – è adatto a sedersi sulla panchina.

L'ascesa delle donne nelle STEM: La passione per le farfalle è nata durante la laurea magistrale a Barcellona. Ma le è sempre piaciuto 'guardare i fiori che crescono nell'asfalto o sulla ringhiera di una terrazza, osservare come la ...

Barcellona Thiago Motta: in spagna sono sicuri: è il favorito!: In Spagna crescono le quote per Thiago Motta: è il favorito per sostituire Xavi sulla panchina del Barcellona Bomba clamorosa lanciata dalla Spagna per quanto riguarda il futuro dell'allenatore del Bologna, ...

√ Xavi fa musica per vecchi, ma batte Bad Bunny: ... uno dei centrocampisti più tecnici della sua generazione, oggi allenatore del Barcellona, club con ... Dalla cantera - è così che nel mondo del calcio si indicano i vivai dei club, dove crescono le star ...