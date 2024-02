Bar Mokadè preso di mira dai ladri | entrano dal vasistas e arraffano tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Cesena, 19 febbraio 2024 – Torna lo spettro dei furti nel territorio cesenate. Durante la notte tra domenica e lunedì, il barin piazza Franchini Angeloni, è statodidai. La dinamica dei fatti non è ancora delchiara, ma dalle tracce lasciate dagli sgraditi visitatori pare che l’accesso al locale sia avvenuto arrampicandosi fino a un, con un tavolino e delle sedie utilizzati come appoggi. Una volta all’interno,il locale è stato passato al setaccio, a partire dalla zona della cassa dove erano conservati circa 150 euro tra banconote di piccolo taglio e monete, da utilizzare come fondo cassa per i primi resti della giornata. A questo ammanco si sono poi aggiunti i furti di diversi generi alimentari, a partire da un ...