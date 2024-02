Cnpr Forum, tassi d'interesse alti "affossano" imprese e famiglie: ... secondo la quale "l'aumento dei tassi deciso dalla Bce sta affossando le imprese italiane mentre 'volano' le banche. Servono soluzioni immediate per riequilibrare le cose in un'ottica di maggiore ...

Banche, Bce pubblica la guida aggiornata sui modelli di gestione: La guida aggiornata spiega come la Bce interpreti le regole che le banche sono tenute a seguire sui modelli di gestione interna e le attivita' di accertamento che la vigilanza bancaria effettua su ...

Forum Cassa Ragionieri: 'I tassi di interesse affossano imprese e famiglie": Questo tipo di inflazione, per come è stata gestita dalla Bce anche nei rapporti con le banche commerciali, ha prodotto un aumento dei tassi del 4%. Le banche per poter concedere prestiti sono dunque ...