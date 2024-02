Baiano | Omicidio Lippiello | emesso decreto di fermo dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024). Ieseguonodinei confronti di due persone Questa mattina, a(AV), idel Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a undidi indiziato di delittodal Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo irpino nei confronti di 2 soggetti, entrambi italiani, rispettivamente 47enne e 19enne, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’diFelice avvenuto ail 9 febbraio u.s. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.