(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un54enne ha perso la vita lo scorso ottobre all’ospedale di Freeport alledopo aver avuto un malore sullada“Paradise” della Carnival Cruises Line, dove lavorava per conto della Techni teak di Riposto. Una morte tragica e inattesa che nasconde per la famiglia di Alfio Torrisi più di qualche dettaglio L'articolo proviene da Il Difforme.

Alfio Torrisi era un falegname 54enne di Giarre in provincia di Catania morto sopra la nave Paradise nell’ottobre 2023. La nave da crociera della ... (open.online)

Il Rake and Scrape è un genere musicale nativo delle Bahamas. I suoi strumenti principali sono di solito la chitarra, il tamburo Goombay, la fisarmonica, nota anche come concertina e una sega a mano.

Falegname siciliano muore su nave da crociera alle Bahamas, dov'era per lavoro: giallo sull'autopsia RaiNews

Alfio Torrisi, il falegname morto sulla nave da crociera alle Bahamas: «Il cadavere senza organi, sostituiti da segatura» Open

Catania, cadavere senza organi: Procura indaga sulla morte a Bahamas di un marittimo siciliano: Indaga per omicidio colposo la Procura di Catania in relazione alla morte del marittimo siciliano di 54 anni deceduto nell'ottobre 2023 alle Bahamas, dopo un ricovero per un malore.

Giallo alle Bahamas: il cadavere di Alfio Torrisi con la segatura al posto degli organi interni: La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di Alfio Torrisi, 54 anni di Giarre, deceduto nell’ottobre del 2023 al Rand memorial hospital di Freeport, nelle Bahamas, dove era stato ricove ...

Alfio Torrisi, il giallo dell'italiano morto alle Bahamas: il corpo restituito alla famiglia senza organi, al loro posto giornali e segatura: GIARRE - Alfio Torrisi era un falegname 54enne di Giarre morto nell'ottobre del 2023 alle Bahamas dopo essere stato colpito da un malore sulla nave 'Paradise' ...