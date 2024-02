Baggio | la figlia lo iscrive su Instagram a sua insaputa e lui sbotta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ladilosu. Lui gira un video, poi: “Ciccia, ora basta però”. Valentinadel grande campione italiano, ha iscritto suil padre, Roberto, come regalo per i 57 anni compiuti il 18 febbraio. Il Pallone d’Oro 1993 e vicecampione del mondo con la nazionale l’anno seguente, ha scritto commenti. E si è anche prestato come attore in un video, in cui lalo riprende in campagna, a bordo della sua Panda sporca di fango.Leggi anche: Gattuso esonerato dal Marsiglia dopo l’ultima incredibile intervista: “Mi scuso con i tifosi”ha salutato i suoi tifosi e ringraziato per gli auguri. Poi, pensando che la ripresa fosse finita, rivolto alla ...