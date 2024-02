Bafta 2024 | Oppenheimer il film di Nolan vince 7 premi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Grande era l’ attesa per il risultato deiildiha fatto il pieno diben 7.: Qualisi è aggiudicato? Ilsi è aggiudicato inelle categorie più importantindo come Miglior, Miglior regista, Miglior attore protagonista e Miglior attore non protagonista. L’epica biografia di Christophersu J Robert, il fisico teorico descritto come il padre della bomba atomica, ha ottenuto settein tutto durante la cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra. I ...

Povere Creature, Emma Stone ringrazia lo sceneggiatore ai BAFTA per una frase del film: Emma Stone è particolarmente grata allo sceneggiatore di Povere Creature (Poor Things) Tony McNamara , che ha prontamente ringraziato durante il suo discorso ai BAFTA 2024 dopo aver guadagnato il premio come migliore attrice per il suo ruolo nel film. Nello specifico, l'attrice ha ricordato soprattutto il passaggio in Povere Creature in cui il suo personaggio,...

Principe William ai Bafta: "Film Quest'anno ho altre cose per la testa": Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa': il principe William lo ha detto a Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, durante i Bafta 2024, i premi che annualmente il British ...

"I film possono cambiarti la vita", standing ovation per Michael J. Fox che ai Bafta premia Oppenheimer: "I film possono cambiarti la vita". E giù lacrime per Michael J. Fox. L'apparizione del 62enne protagonista di Ritorno al futuro durante la premiazione dei BAFTA 2024 è già negli annali. L'attore, affetto dal morbo di Parkinson fin dal 1991, ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco della Royal Festival Hall di Londra per consegnare il premio per il ...