BAFTA 2024 | Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sette premi a, seguito daa quota cinque, i premi inglesiincoronano Christopher Nolan in vista degli Oscar.ha sbancato iportandosi a casa sette statuette tra cui quelle per miglior film e miglior attore. Bene anchedi Yorgos Lanthimos, a quota cinque premi. Battuti i rivali. Il capo deiSarah Putt ha inaugurato la cerimonia che si è tenuta presso la Royal Festival Hall di Londra dando il benvenuto a una platea ricca di star che includeva anche il principe William, che deiè presidente. A condurre la serata è toccato alla star di Doctor Who David Tennant, ...

La 77ª edizione dei premi BAFTA, conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche del 2023, si sono tenuti il 18 febbraio 2024 alla Royal Festival Hall di Londra.

