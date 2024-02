Babà napoletano | io lo faccio così!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilè uno di quei dolci che gustati una volta, ti conquistano per sempre. È amore al primo morso: morbido e spugnoso, imbevuto nella bagna al rum che lo contraddistingue e lo impreziosisce è un patrimonio dell’umanità. E, ammettiamolo, sembra inarrivabile per qualsiasi comune mortale che voglia cimentarsi nella sua preparazione casalinga, in verità, è possibile realizzarlo nelle nostre cucine. Con tutto l’amore e la buona volontà di cui siamo dotate, non falliremo! Certo, servono alcune accortezze. Per unmorbidissimo, scegliamo una farina forte o la Manitoba, che trattiene aria e ci garantisce una resa ariosa. Impastiamo con la planetaria se la possediamo, poi permettiamo all’impasto di avere una doppia lievitazione. Cuociamolo e lasciamolo dorare per bene, poi facciamolo raffreddare del tutto, meglio se per un ...