Aziende non in regola con la sicurezza sul lavoro | due imprenditori nei guai

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fermo 19 febbraio 2024 - Lotta senza quartiere da parte dei carabinieri contro chi non rispetta le regole per lasule le disposizioni di legge a salvaguardia dell’incolumità e della salute del lavoratore. In questo contesto i militari del Comando provinciale di Fermo, hanno fatto scattare una doppia operazione unitamente ai colleghi specialisti del Nucleo ispettorato deldi Ascoli Piceno. Durante l’attività sono stati denunciati duee sono state comminate pesanti sanzioni pecuniarie ai titolari delle ditte. Nel primo caso i carabinieri hanno concluso un accesso ispettivo presso una ditta calzaturiera con sede a Fermo. Durante tale operazione, i militari dell’Arma hanno riscontrato un'omessa conformità delle uscite di, con gravi rischi per i dipendenti. ...

La moda dell'artigianato come hobby: A questo si aggiungono aziende come We are knitters o The Woobles, che vendono anche dei set per ... a cui rivolgersi se non si conosce altra gente che fa le stesse cose. "Internet ha senza dubbio ...

"Nel cantiere operai irregolari ". La conferma del procuratore di Firenze: Le otto le persone coinvolte, fra feriti e deceduti, lavoravano a quanto pare per tre aziende ... In sostanza, date le condizioni dei resti recuperati, non ci sarebbero ancora certezze sull'identità ...

Avvera entra nel settore dei finanziamenti con dilazione del pagamento: ... permettendo a tutte le aziende del Gruppo di accedere a questo ecosistema. Utilizzando tale ... non è necessario scaricare alcuna APP e per il negozio che propone la soluzione non ci sono costi di ...