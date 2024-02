Avellino e Casertana stasera alla ricerca dei tre punti | Cangelosi | “Mi aspetto un match tattico”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Alfredo Stella). Pubblico delle grandi occasioni questa sera al Partenio – Lombardi didove si affrontano due squadre consapevoli di non poter commettere altri passi falsi. In primis i padroni di casa che, partiti per vincere, si trovano a rincorrere la capolista Juve Stabia che proprio ieri ha beccato il secondo inciampo in campionato (il primo proprio al Pinto di Caserta nel girone di andata) al Massimino di Catania. Così come ha perso terreno il Picerno, battuto in casa dal Benevento dell’esperto Auteri. Tra l’altro gli irpini vengono da due sconfitte casalinghe consecutive con Sorrento e Messina e da un un percorso ad ostacolo tra le mura amiche che non li vede vincitori dal lontano 8 novembre dello scorso anno. Dunque una serie di stimoli che potrebbero innescare consistenti componenti di riscatto da parte degli irpini ma, di ...