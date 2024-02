Autovelox | Salvini ai sindaci | Installateli solo se necessari

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – “Glinon devono essere un’altra tassa. Serve omologarli a livello nazionale e idovranno spiegare perché li mettono, dove e con quale movitazione". Matteotorna a parlare della riforma del Codice della strada e lo fa analizzando i dati sulle multe e sui controlli eccessivi agli automobilisti. "Gli apparecchi non sono assolutamente sbagliati se vengono messi per salvare vite vicino agli ospedali e alle scuole – prosegue il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti –. Ma se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie per fare cassa non va bene". Come dire, basta regole fai da te da parte deiper avere maggiori introiti di multe e sanzioni per sostenere l’economia del Comune. Obiettivo fare chiarezza su quella che è diventata una vera e ...

