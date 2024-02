Autostrada A1 | tir carico di piante in fiamme tra Valdichiana e Chiusi

Siena, 19 febbraio 2024 – Un tir che trasportava piante è andato a fuoco in autostrada A1, direzione sud, al km 405, tra Valdichiana e Chiusi. Per ... (lanazione)

Camion si ribalta all'uscita dell'autostrada a Modugno, carreggiata invasa da flaconi di detersivi: il carico del tir, contenente flaconi di detergenti e saponi, sarebbe finito sulla carreggiata L'autista del veicolo coinvolto è stato soccorso è stato soccorso dal personale dl 118, che ha avviato i ...

Incidenti per la nebbia in A1: tir incolonnati e traffico rallentato: le immagini dal drone: Diversi incidenti si sono verificati questa mattina a causa della nebbia lungo l'autostrada A1 Milano - Napoli, tra il bivio per la A21 Torino - Piacenza - Brescia e Parma, in direzione Bologna. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, ...

Tir si ribalta all'uscita dell'autostrada a Modugno: sull'asfalto un tappeto di flaconi di detersivo: Un tir si è ribaltato all'uscita dell'autostrada A14 a Modugno, in direzione sud. Nella mattinata di oggi 19 febbraio, dopo un curvone, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo e il camion ...