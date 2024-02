Autonomia differenziata | Sarracino Pd a Notizie com | “Ddl sbagliato | spacca l’Italia Faremo di tutto per fermarlo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “diper fermare il ddl Calderoli, prendendo in considerazione tutti gli strumenti utili, compreso un referendum abrogativo”. Ai microfoni di.com, Marco, deputato e responsabile coesione territoriale, Sud e aree interne del Pd, spiega la posizione del partito in merito all’, che dopo l’ok del Senato è arrivato alla Camera. (Ansa Foto) –.comOnorevole, anche lei come altri ritiene anche lei che il ddl Calderoli sia una maledizione?“Penso che sia un disegno di leggesopratper tre motivi. Innanziè anti-storico: il Pnrr ci dà la possibilità di rafforzare la coesione sociale e territoriale, mentre questo ddl aumenta divari e disuguaglianze. ...

Un NO sociale all'autonomia differenziata: di Italo Di Sabato "Baratro", "provvedimento eversivo", "disastro". Molti sono i termini forti che vengono utilizzati per definire il progetto di autonomia differenziata elaborato dal Ministro Calderoli e approvato in prima lettura al Senato. Il suo carattere devastante e i suoi effetti duraturi sono infatti di tale portata che ogni persona che ...

Perché l'autonomia differenziata non salverà il Nord Italia dai piani dell'UE: L'autonomia differenziata crea 20 statarelli, nessuno potrà avere voce, il nord succhierà sangue e braccia al sud, contando di sopravvivere alla tempesta tedesca. Ce ne dobbiamo andare con l'Unione ...

Zaia terzo mandato, la Lega non molla. No di FdI e FI e nel Cdx è il caos: Con conseguenze, ad esempio, sul premierato da parte della Lega (come ritorsione) e sull'autonomia differenziata da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia (come contro - ritorsione). Il tutto nel ...