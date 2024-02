Auto fuori strada finisce in un canale | Matteo resta imprigionato e muore Salvi gli amici

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tragedia a Gemona, in provincia di Udine. Un giovane è morto dopo essere rimastoin un’finita in un: l’incidente si è verificato intorno alle 3 della scorsa notte appena trascorsa. La vittima,Pittana, 20 anni, era seduta sul sedile posteriore quando l’è finitaprecipitando nelLedra. L’autista e l’altro passeggero hanno dato l’allarme L’autista e l’occupante dell’altro sedile anteriore, anche loro 20enni, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo della vettura, per poi raggiungere la riva e lanciare l’allarme. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e hanno raggiunto il veicolo, hanno trovato la vittima con ancora le cinture di sicurezza allacciate. Le indagini avviate dai carabinieri della ...

Ha tentato di rapire il figlio di 2 anni per poi darsi alla fuga, ma la sua corsa in auto è durata poco: si è schianta to contro un camper e il ... (thesocialpost)

Tragico incidente nella notte a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Un' Auto è uscita fuori strada , è piombata in un vivaio e si è ribalta ta su un ... (fanpage)

incidente sull'autostrada A4, nel comune di San Bonifacio , in provincia di Verona : una Donna 30enne è morta a seguito di un violento tamponamento (notizie.virgilio)

Dieci auto nuove da guidare una volta nella vita: PERCHÉ VA GUIDATA ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA: Per capire fino a che punto può arrivare un'auto a ...guidatore e i passeggeri sull'asfalto e al tempo stesso in grado di affrontare i percorsi in fuori ...

Terni, aggressione al parcheggio della discoteca: grave un giovane: ... mentre i contendenti continuavano a scambiarsi reciproche accuse, da un'auto è scesa una terza ... Aggressione fuori dalla discoteca, corsa in ospedale e intervento Da subito le condizioni del giovane ...

Cherasco amplia l'orario di servizio della Polizia Locale: da febbraio pattuglie in strada 12 ore: ...Per far fronte alle nuove esigenze operative il comando ha ottenuto dal Comune anche una nuova auto:... permettendoci di raggiungere i destinatari al di fuori dei loro orari lavorativi ". Commenta il ...