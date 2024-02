(Di lunedì 19 febbraio 2024) La fotografia nell’ottava edizione del White Paper di Repower Settoremotive in ripresa nel 2023 e numeri positivi per l’elettrico, pur con un market share ancora inferiore al 5%; in crescita l’installazione didi ricarica pubbliche che supera la soglia psicologica dei 50mila punti di ricarica. Per le due, assestamento fisiologico per i

solo il 17% delle auto elettriche vendute in Europa nel 2023 è costituito da veicoli compatti del segmento B, tipicamente più economici, mentre per ... (quotidiano)

(Adnkronos) - Settore Auto motive in ripresa nel 2023 e numeri positivi per l'elettrico, pur con un market share ancora inferiore al 5%; in crescita ... (liberoquotidiano)

Dalla Difesa all'auto elettrica, cosa ha detto Tajani al Consiglio europeo: Auto elettriche Ha fatto anche un esempio pratico, toccando con mano un settore molto discusso come quello delle auto elettriche quando ha osservato che "il mercato sta cambiando posizione; ve lo ...

Troppo grandi e costose: ecco perché le auto elettriche non hanno successo: In Europa solo il 17% delle auto elettriche vendute rientra nel più accessibile segmento "B"; per le auto a combustione interna la quota corrispettiva è del 37%. In Italia gli stessi dati mostrano ...

Auto elettriche, colonnine e due ruote: la mobilità sostenibile in Italia: In questo contesto, i segnali per il mercato full electric in Italia nel 2023 sono timidamente positivi: 66.276 nuove immatricolazioni di auto elettriche pure (Bev), con un incremento complessivo del ...