Auto con tre ragazzi precipita nel canale | morto 21enne

Alpine A 290 in arrivo: ultimi test: La fase di sviluppo invernale è cruciale, in quanto si tratta di un'auto completamente nuova. Il ... Il prototipo venne presentato per la prima volta già con la carrozzeria definitiva e le dimensioni ...

Controlli dei carabinieri nel Vco: 7 denunciati e diverse segnalazioni per uso di stupefacenti: In tre casi i conducenti sono stati sopresi a condurre le loro auto con tassi alcolici superiori al consentito, con valori compresi tra 0,64, per cui non è prevista la denuncia ma la sola ...

Impatto Fincantieri in Liguria: 600 milioni di euro di acquisti all'anno, è la regione da cui compra di più: ...100 il valore aggiunto prodotto in Liguria dalla produzione dei mezzi di trasporto escluse le auto, ... "Nell'immediato futuro abbiamo un portafoglio ordini sul territorio di 20 navi con un orizzonte ...