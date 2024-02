(Di lunedì 19 febbraio 2024) Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri,18? Ecco i datiin merito all’tv di:In,e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.tv diIn del 18: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.417.000 – 24.7%),In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 2.539.000 ...

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 10 febbraio 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 12 febbraio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 17 febbraio 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ... (superguidatv)

L'Auditel è una società nata a Milano il 3 luglio 1984 per raccogliere e pubblicare dati sull'ascolto televisivo italiano. Il rilevamento è iniziato il 7 dicembre 1986 e i dati di ascolto sono diventati nel tempo la misura del successo o dell'insuccesso delle trasmissioni televisive italiane.

Auditel, analisi degli ascolti tv di Amici, Domenica In e Verissimo | Domenica 18 febbraio 2024 SuperGuidaTV

Analisi Auditel della serata di sabato 17 febbraio 2024 Tvblog

Ascolti tv, 'The Voice Senior'…": Per la prima serata in tv, venerdì 16 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici. Quarta… Leggi ...

The Voice Senior e Ciao Darwin, gli ascolti del 16 febbraio: Clerici batte Bonolis: La trasmissione della TV di Stato ha convinto 3,6 milioni di telespettatori, per una share del 21,5%. La terza edizione iniziò con dati Auditel pressoché uguali, con 3,7 milioni di persone e il 23,2% ...

OPEN VAR su DAZN analisi arbitrali direttamente nella giornata di campionato corrente: OPEN VAR su DAZN analisi arbitrali direttamente nella giornata di campionato corrente, Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche e ...