Atp Rio de Janeiro 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 19 febbraio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ile l’didella giornata di oggi,19al torneo Atp di Rio de. Si parte alle 20:30 con la sfida tra Helde e Barrios Vera, seguita dal match che vedrà in campo la testa di serie numero 2 Cameron Norrie, impegnato contro Hugo Dellien. Di seguito, ecco tutte le sfide e l’didi oggi. Quadra Guga Kuerten Dalle 20:30, (WC) G. Helde – T. Barrios Vera Non prima delle 23:00, H. Dellien – (2) C. Norrie A seguire, A. Tabilo – T. Seyboth Wild Quadra 1 Dalle 20:30, (4) F. Cerundolo – (Q) F. Comesana A seguire, Fonseca/Zormann – Krawletz/Puetz A seguire, B. Zapata Miralles – (6) L. Djere Quadra 2 Dalle 20:30, J. Varillas – A. Ramos Vinolas A seguire, Doumbia/Reboul – Demoliner/Meligeni Alves A seguire, (8) ...

L'ATP Tour 500 (precedentemente noto come ATP World Tour 500 Series) è una serie di tornei maschili di tennis organizzata dall'ATP a partire dal 2009 in sostituzione degli ATP International Series Gold (che già nel 1998 avevano sostituito gli ATP Championship Series). Si tratta del quarto circuito per importanza, dopo i tornei del Grande Slam, le ATP Finals e i Masters 1000.

