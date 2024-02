Atp Finals | Abodi | “Fiducioso di proseguire a Torino | questa capacità organizzativa merita continuità”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Intervenuto a margine della presentazione degli Special Olympics a, il ministro dello Sport, Andrea, si è espresso in merito al futuro delle Atpdi tennis, in programma nel capoluogo piemontese fino al 2025: “Sonoche si possa continuare almeno per i due anni che seguiranno. Il presidente Binaghi e la Federtennis stanno lavorando con l’Atp e c’è ottimismo per la città, ma anche per la regione e tutta l’Italia.“.ha poi proseguito: “Sicuramente le vittorie di Jannik Sinner hanno portato entusiasmo e attenzione sull’evento, ma anche nei primi due anni la risposta è stata adeguata“. SportFace.