ATP Doha | Popyrin sopravvive a Shelbayh | Ungheria ok con Fucsovics e Maroszan

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La prima giornata del torneo ATP disi è conclusa da poco. Ore da dimenticare per il tennis italiano, che registra il ko di Lorenzo Sonego con Pavel Kotov ed il fantasma di Lorenzo Musetti che racimola soltanto due giochi contro Zhang Zhizhen. Altre tre le partite giocate in Qatar.superstar in questa giornata, con Martone Fabianentrambi al secondo set. Il primo lascia quattro giochi a Roberto Bautista Agut, che fa ormai fatica a raggiungere i livelli a cui ci aveva abituato nel recente passato, ricordando che fino a poco più di un anno fa era ancora in top 20 mondiale, più difficile il compito del secondo che suda, ma si impone su Vit Kopriva. I due avranno così la possibilità di sfidare rispettivamente Alexander Bublik e Karen Khachanov. Nell’ultimo match di giornata invece Alexey ...

Andy Murray e il momento di difficoltà: 'Lo supererò e sarò più forte di prima': Reduce da questo momento difficile, il tre volte campione slam ha parlato della sua situazione in vista dell'Atp 250 di Doha, in cui il britannico cercherà di difendere la finale conquistata nella ...

La vittoria di Sinner a Rotterdam sbanca in TV: 710 mila spettatori medi in pay!: Per l'ATP 250 di Doha ( cemento ). In ambito femminile in programma il WTA 1000 di Dubai , Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW ) sarà sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per ...

Tennis, dietro Sinner le facce non sono troppo sorridenti: Musetti e Sonego subito fuori a Doha: Ma la sostanza poco cambia: come Musetti, anche Sonny ha approcciato male nell'ATP 250 di Doha , complice però un fastidiosissimo vento che lo ha condizionato e non poco nei primi turni al servizio, ...