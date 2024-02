Atp Doha 2024 | Musetti non pervenuto | Zhang gli lascia appena due giochi al primo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 6-2 6-0. Questo l’impietoso punteggio del match, valevole per ildell’ATP 250 di. Sconfitta tanto dolorosa quanto preoccupante per il tennista azzurro, che ha ceduto al passo all’avversario in61 minuti di gioco. E’ anche difficile parlare di “partita” visto che l’unico momento in cuiè riuscito a tenere testa al rivale è stato nelset, quando ha vinto dueconsecutivi (peraltro gli unici di tutto l’incontro). Per il resto non c’è stata storia e il cinese ha prevalso in maniera estremamente agevole, approdando al secondo. Prosegue dunque il momento negativo di, la cui prestazione ha preoccupato soprattutto per ...