Atp di Buenos Aires | Bolelli Vavassori trionfano nel doppio | è il primo titolo

L'Argentina Open è un torneo di tennis maschile, facente parte dell'ATP Tour, che si svolge a Buenos Aires, Argentina. Si gioca sui campi in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, nel quartiere di Palermo, generalmente nel mese di febbraio.

Bolsos listos y directo al aeropuerto: Así fue la ajetreada final de Nicolás Jarry: El tenista chileno llegó con todo preparado al Buenos Aires Lawn Tennis Club para partir de inmediato a Brasil tras la final del Argentina Open.

I tornei italiani e le Olimpiadi esaltano Sinner che sull’erba londinese si trova molto bene: i piedi per... terra La programmazione può sempre cambiare, ma Sinner giocherà 18-20 tornei: i quattro Slam, i nove Masters 1000 (anche se Madrid non gli piace, ma lo zero in classifica gli piace ...

Díaz Acosta, una semana soñada con un premio al empeño y la perseverancia: Superó en la final al chileno Nicolás Jarry en dos sets. Ingresó por una invitación y se consagró campeón, en el BALTC ...