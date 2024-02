Atletico Madrid | Reinildo | «Ecco il nostro obiettivo con l’Inter»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024)Mandava, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di AS alla vigilia della sfida di Champions conMandava, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di AS alla vigilia della sfida di Champions conle sue dichiarazioni. PAROLE – «La Champions ci emoziona. Siamo qua per giocarcela e per vincere, lavoriamo ogni giorno per questo. La Champions porta sempre una motivazione speciale. Giocheremo contro una grande squadra e questo ci dà la giusta forza per lavorare al meglio. Inter? Un grande rivale, una squadra difficile da affrontare. Stiamo lavorando bene e ci piace giocare questo tipo di partite, con avversari di questa caratura. La sfida richiederà il massimo ...