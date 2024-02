Atletica | Yeman Crippa | maratona e record con vista Parigi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non si placa, e va benissimo così, il festival deiitaliani del mondo dell’. Nel fine settimana infatti si sono svolti i campionati italiani indoor assoluti, ma non solo. In Spagna infatti era impegnato uno dei protagonisti dell’azzurra, ovvero il mezzofondista, che era alle prese con ladi Siviglia. Quando lui scende in pista o in strada icominciano a tremare e così è stato anche ieri. Con il tempo di 2:06.06 ha fatto registrare il nuovo primato italiano sulla distanza e, cosa ancora più importante, lo standard olimpico per: “L’obiettivo era qualificarmi per i Giochi” Crediti foto: FIDAL / GRANAUna gara condotta benissimo, chiusa in ...