Atletica | UniCredit è official partner dei campionati europei di Roma 2024

UniCredit è Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024: La banca supporta " Your Sport For Life ", progetto per le scuole primarie per promuovere lo sport come stile di vita sano UniCredit e` Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. Dopo 50 anni torna a Roma la piu` importante ...

