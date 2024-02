Atletica | Mei | ‘occasione straordinaria per Italia | lavoriamo per migliori Europei storia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “E' una occasioneper il nostro paese. Stiamo lavorando insieme con un solo obiettivo: avere icampionati della". Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, nel suo intervento alla presentazione deglididi Roma 2024 in Campidoglio. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs saranno presenti tutti iatleti azzurri. L'na sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 recordni in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Glidi Roma 2024 saranno l'occasione per mostrare la crescita del nostro movimento e il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi”, ha ...

Atletica: Mei 'Lavoriamo per avere migliori Europei della storia': Così Stefano Mei, presidente Fidal, durante la presentazione degli Europei di atletica di Roma 2024 in Campidoglio. "E' una straordinaria occasione per il nostro Paese, con una squadra forte come non ...

Recanati: Porto Recanati: numeri da record per la terza edizione dell'Ultramaratona del Conero: Che la 100KM del Conero sia diventata ormai una classica dell'atletica leggera italiana è un fatto testimoniato anche dalla presenza del presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei, che ha dato lo ...

Nasce Atletica Pedemontana Veneta: un'alleanza per sport, formazione e lavoro: ...della nuova società è stato sostenuto in collegamento video dal presidente federale Stefano Mei , e ... Pensiero comune degli interventi il valore del progetto di Atletica Pedemontana Veneta sul ...