(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bilancio oltremodo positivo per l’al termine del weekend dedicatodi, in cui sono arrivati ben tree numerose prestazioni di alto profilo a livello internazionale. Il ruolo di atletadella rassegna tricolore spetta indubbiamente a Mattia, autore di una gara sensazionale nel salto in lungo. Il romano classe 2005 ha sprigionato tutto il suo talento cristallino sulla pedana marchigiana, collezionando quattro prove consecutive sopra gli 8 metri tra cui un exploit impressionante da 8.34 valevole come nuovo primatono in sala (battuto Andrew Howe dopo 17 anni) e miglior prestazione mondiale stagionale eguata. Mr Jump ha ...

Italiani indoor: ad Ancona è andata in scena un'altra giornata di grande atletica. Tutti i risultati Runner's World

Atletica, Italia brillante agli Assoluti Indoor di Ancona. Furlani uomo copertina, piovono record nazionali e personali OA Sport

Kelly Doualla, a star is born! Corre in 7''27 sui 60 a 14 anni. Meglio di lei in Italia solo la primatista Dosso: Nata a Pavia, da genitori del Camerun, è il baby prodigio della velocità azzurra. Il suo crono realizzato a Bergamo è il nuovo record del mondo U15 e la miglior prestazione italiana U16, U18 e U20. Ma ...

Europei Roma 2024, la conferenza stampa: In onda dall’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno.