Atletica | Furlani non si pone limiti | “Posso arrivare a medaglia a Giochi e Mondiali | sognare non costa niente”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A margine della presentazione degli Europei di, Mattiaha condiviso le sue sensazioni in vista deiOlimpici di Parigi 2024: “Con determinati risultati è possibile, è innegabile. Ma devo essere consapevole che valgo il podio perché devo entrare in pedana con questa mentalità. Poi ovviamente tra il dire e il fare… Ciò che conta è continuare a lavorare con serenità e il resto verrà da sé“. Il talento azzurro, reduce da un salto di 8,34 metri – record mondiale U20 indoor – ha quindi aggiunto: “Sto vivendo un momento incredibile, ho ricevuto messaggi bellissimi da chiunque e ovviamente non può che farmi piacere. Con l’esperienza tutto diventerà sempre più facile. Podio aidi Glasgow?non...

Mattia Furlani svetta in testa alle liste mondiali stagionali di salto in lungo grazie al mirabolante balzo da 8.34 metri firmato ieri pomeriggio ai ... (oasport)

Bilancio oltremodo positivo per l’ Italia al termine del weekend dedicato agli Assoluti Indoor di Ancona, in cui sono arrivati ben tre record ... (oasport)

Atletica, Roma è pronta per gli Europei 2024: le grandi stelle nella Capitale: ... Massimo Stano, Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli. 'Attendiamo tutti con entusiasmo ... Non vediamo l'ora che Roma 2024 diventi un momento di celebrazione collettiva per l'atletica in ...

UniCredit è Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024: Dopo 50 anni torna a Roma la piu` importante competizione continentale di atletica leggera. I ... Larissa Iapichino e Mattia Furlani a cui la banca augura di conquistare lo scalino piu` alto del podio. ...

L'Italia che ha imparato a vincere in tutto: Un'Italia dell'atletica che sabato e ieri, in rapida sequenza, è riuscita nuovamente a stupirci: prima con Mattia Furlani, poi con Yeman Crippa. Prima con il record italiano indoor di Mattia nel ...