Athos | cent’anni e non sentirli | “I miei ricordi di un secolo di vita”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo. La sua Mitsubishi blu cabrio è parcheggiata ai piedi del suo condominio. “Ora il tetto non si scoperchia più, ma la guido ancora”. E pure “tranquillamente”, aggiungeMario Enzo Lavezzari, classe 1924. È uno dei 148 centenari (29 uomini e 117 donne) residenti a Bergamo: ildi, traguardo tagliato il 13 gennaio 2024, se lo sente addosso solo relativamente. “Oramai sono pigro: vado sempre a mangiare al ristorante, so cucinare ma non ho più voglia. Ho lavorato per una, adesso basta”. In compenso padroneggia ogni funzione del suo smartphone, si destreggia tra le app. È al passo coi tempi. A proposito di passi: ne fa quasi duemila al giorno di media. Gli serve per tenersi pienamente in salute: recentemente ha subito un intervento al cuore al Papa Giovanni XXIII che gli ha salvato la ...