Athletic Bilbao-Girona | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è una partita della venticinquesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, tv e. Il sogno deldi riuscire a tenere testa fino all’ultimo ad una corazzata come il Real Madrid e provare a diventare il “Leicester di Spagna” potrebbe essere svanito una settimana fa, quando gli uomini di Michel sono stati presi a pallate al “Bernabeu” dai Blancos di Carlo Ancelotti (4-0), tornando tutt’ad un tratto con i piedi per terra. Qualche avvisaglia del calo psicofisico in realtà c’era stata anche nel match precedente, in cui i biancorossi catalani non erano riusciti ad avere la meglio sulla Real Sociedad a “Montilivi”, pareggiando 0-0 davanti al proprio ...

L'Athletic Club, noto come Athletic Bilbao o semplicemente Athletic, è una società calcistica spagnola di Bilbao, maggiore città dei Paesi Baschi e capoluogo della Biscaglia.

