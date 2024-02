Associazione ZTL | nasce una card per sostenere l’economia locale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ZTL – Zero Tensioni Locali, con sede in via Marchesiello, annuncia il lancio della ZTL City, un’iniziativa che rivoluzionerà l’esperienza di shopping e di intrattenimento a Marcianise. Lacon l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio, incoraggiando il sostegno alle attività locali e creando legami più tra le imprese e la comunità. Con il supporto di oltre 20 esercizi commerciali già aderenti, la ZTL Cityoffre una vasta gamma di vantaggi e agevolazioni per i tesserati a Ztl – Zero tensioni locali avranno accesso a una serie di privilegi esclusivi. Sconti speciali, promozioni a tempo limitato, accesso prioritario a eventi locali, omaggi e molto altro ancora presso le attività convenzionate. Che tu stia cercando l’ultima ...