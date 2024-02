Assistenza Sanitaria | Abruzzo Sotto la Soglia della Sufficienza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'Aquila - In Italia, solo 9 regioni su 21 sono riuscite a garantire nel corso del 2022 cure sanitarie considerate essenziali, e purtroppo l'non rientra in questo gruppo. La nostra regione si colloca tra quelle che non hanno raggiunto laalmeno in una delle tre macroaree: prevenzione,distrettuale e ospedaliera. Tali dati emergono da un'analisi preliminare condotta dal MinisteroSalute, la cui pubblicazione è avvenuta sul sito Quotidiano Sanità. Secondo quest'analisi, che al momento è solo parziale, sono in aumento rispetto al 2021 le regioni con prestazioni sanitarie meno soddisfacenti: attualmente sono 12 (contro le 7 dell'anno precedente) le regioni con un punteggio inferiore alla, quindi incapaci di ottenere lain tutte e tre ...

Cisl di Bergamo, in collaborazione con la FNP provinciale, attiverà da lunedì 15 gennaio il “Punto Salute” , un presidio di assistenza dedicato agli ... (bergamonews)

Manuel Tufoni, 37 anni, ha lsciato il posto di medico internista del Sant’Orsola a Bologna per fare il medico di base e la guardia medica: “Mi stavo ... (repubblica)

Regione Liguria, il Presidente Toti a colloquio dal Ministro della Salute Schillaci: 'Incontro proficuo': ... per poi fare il punto sullo stato di avanzamento del Pnrr e dei progetti di edilizia sanitaria ...stata certificata come una delle migliori regioni per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. ...

Morì per un'infezione, Policlinico di Catania condannato a 600 mila euro: Il procedimento è stato avviato dai familiari con l'assistenza degli avvocati Dario Seminara e Lisa ...l'assunto che se la signora" fosse stata ricoverata e assistita in una struttura sanitaria 'pulita'...

Muore per una infezione contratta in corsia, l'ospedale condannato al risarcimento: ...l'assunto che se la signora (...) fosse stata ricoverata e assistita in una struttura sanitaria '... è esisitito uno stretto rapporto tra l'origine dell'infezione noscomiale e l'assistenza correlata, le ...