Ascolti TV | Domenica 18 febbraio 2024 Màkari riparte da 4 mln 22 7% | risalgono i Record 16 3% | Fazio 10 2-9 6% | Report 8% presentazione 6 3% | plus 6 8% Amici 23 7% | Domenica In 21 4-18 7%

Domenica in è un programma televisivo italiano di genere talk show, varietà e infotainment in onda su Rai 1 dal 1976. Attualmente giunto alla 48ª edizione (st. 2023-2024), è il secondo programma domenicale più longevo in assoluto della televisione italiana dopo La Domenica Sportiva. Con l'edizione 2023-2024 e 15 edizioni all'attivo (di cui le ultime sei consecutive), Mara Venier segna il traguardo dei trent'anni in termini di conduzione del longevo programma della Rai (la sua prima puntata alla guida della trasmissione risale, infatti, all'anno 1993).