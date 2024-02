Ascolti tv del 18 febbraio | è scontro tra Màkari e Lo show dei record

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una domenica senza rivali, per glitv del 18, con la terza stagione diche spicca tra i risultati dello share registrati nella lunga coda del post Sanremo. Lodeiconferma il suo pubblico affezionato allo spettacolo ormai da anni, mentre si confermano alti i dati di Che tempo che fa, che ospita Ghali dopo il caso in Rai e il comunicato pro-Israele letto da Mara Venier. Su Rai2 è andato invece in onda 911, invece Rai3 ha proposto un nuovo appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci. La storica trasmissione del terzo canale si occupa nuovamente della produzione di vino e dei dati riportati in etichetta, mentre su Italia1 viene trasmesso Geostorm. I dati di ascolto aggiornati dalle 10