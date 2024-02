Ascolti tv | chi ha vinto tra Makari 3 e Lo Show dei Record

Chi vuol essere milionario (Chi vuol essere miliardario dal 2000 al 2001) è stato un programma televisivo italiano di genere game show, andato in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. È la versione italiana del format inglese Who Wants To Be a Millionaire, prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador e trasmesso in più di 120 stati del mondo. Le musiche (uguali in tutte le versioni internazionali) sono state composte da Matthew e Keith Strachan e Ramon Covalo.