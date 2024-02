Arriva il tetto agli affitti | i proprietari piangono ma le famiglie festeggiano | i dettagli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 febbraio 2024)il, sarà un duro colpo per ima letirano un sospiro di sollievo. Il cambiamento. Di recente hanno preso la decisione di imporre unalla crescita degliche ha scatenato un acceso dibattito sulla situazione abitativa. Ilmassimo per gli, una decisione importante – cityrumors.itCi sono alcune soluzioni che si possono adottare per alleggerire la pressione sul costo degli. Tutti i dettdella nuova decisione.il: di cosa si tratta In molte città europee, tra cui Milano, il costo degliè ...