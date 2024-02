Arón Piper entra nella famiglia Tiffany & Co

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'ingresso dell'attore e cantante ispano-tedescomaison di preziosi in qualità di brand ambassador segna un'unione precisa tra musica, arte e lusso

Tiffany & Co., l'attore e cantante Arón Piper nuovo ambassador della maison: Conosciuto per il suo talento eccezionale e la sua presenza carismatica sia sullo schermo che sul palco, Arón Piper esemplifica perfettamente i valori di Tiffany & Co . Il giovane attore ha già conquistato il successo internazionale grazie al ruolo dell'adolescente ribelle e tormentato Ander Muñoz nella ...

El Correo: El Correo - Un film di Daniel Calparsoro. Con Arón Piper, María Pedraza, Luis Tosar, Nourdin Batan, José Manuel Poga. Thriller, Spagna, 2024. Durata 101 ...

Diesel, un'esplosione per tutti: Tanti I volti noti nell'universo social: Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Aron Piper, Ryan Prevedel, Ginevra Mavilla, Bene Schulz, Jacob Roth, Luis Freitag, Tim Schaecker, Julien Brown. Le ...