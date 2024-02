Arnaldi-Purcell oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Los Cabos 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Matteosfiderà Maxnel primo turno dell’ATP 250 di Los, torneo in programma sul cemento messicano. Reduce dal secondo turno a Delray Beach, il tennista azzurro vuole riscattarsi e proverà a farlo da Los, dove debutta contro l’australiano. Quest’ultimo non sta vivendo un buon momento di forma, tanto che ha vinto appena tre partite in tutto il. Rimane comunque un giocatore da non sottovalutare e che ha già sconfitto, lo scorso anno a Melbourne. Secondo i bookies, sarà comunque Matteo a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, nella notte tra lunedì 19 e ...

Matteo Arnaldi (Sanremo, 22 febbraio 2001) è un tennista italiano.

