Ariozzi | Raccolti medicinali per oltre 50mila euro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Siamo molto soddisfatti. Non solo per i buoni risultati raggiunti, ma anche – e soprattutto – perché il Banco diventa sempre più familiare: nei cittadini cresce la consapevolezza dell’importanza di questa iniziativa, non donano per abitudine, ma per convinzione". Angelo, responsabile della Fondazione Banco Farmaceutico della provincia di Macerata, commenta così gli esiti della raccolta effettuata dal 6 al 12 febbraio nelle 42 farmacie che hanno aderito alla campagna. "I dati sono ancora ufficiosi, ma parlano chiaro. Abbiamo raccolto6mila confezioni di Sop, quei farmaci da banco che non necessitano di ricetta medica, per un valore di poco superiore a, l’importo dell’anno scorso. I farmaci sono già stati destinati ai 32 enti e costituiscono il nostro contributo per assistere ...