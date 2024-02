Aria inquinata | Milano tra le città più inquinate al mondo Pm10 oltre il doppio del limite consentito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024)– Secondo il sito svizzero IQAir, che dà la situazione in tempo reale,, oggi 19 febbraio è nella top ten dellepiùal. Decima dopo metropoli come Dheli, Lahore, Kathmandu. Secondo il sito svizzero nel capoluogo lombardo si respira un’“non salutare”. Ieri, domenica, andava persino peggio:era al quarto posto dopo Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Una situazione drammatica, fotografata anche da altri siti di rilevazione della qualità dell’che mostrano l’intera pianura padana drammaticamente in rosso: da settimane nell’area si respiraavvelenata. Le polveri sottili (Pm2.5) Oggi in, sempre secondo il sito IQAir la qualità ...