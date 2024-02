Aria inquinata a Milano e in Lombardia | da domani divieti e limitazioni per traffico e riscaldamento

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 19 febbraio 2024)e in, da, 20 febbraio scattano idi circolazione nelle province di, Monza e Como. “In conseguenza ai valori di PM10 registrati nella giornata di ieri, domenica 18 febbraio e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni” -si legge in una nota diNotizie -”da, ...